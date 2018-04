Edílson deixa Vitória na mão no Maracanã O atacante Edílson deixou mais uma vez o Vitória na mão e não viajou para o jogo desta quinta-feira diante do Flamengo, no Maracanã, O time baiano, com 30 pontos, está numa situação difícil, na bica de entrar na zona do rebaixamento e precisa de um bom resultado. O técnico Hélio dos Anjos e os jogadores contavam com a presença de Edílson, que está há vários jogos afastado, alegando uma contusão. Ele voltou a dizer que ainda não se sentia bem para retornar, mas há boatos que ele não vem jogando devido aos salários atrasados. Por outro lado, o meia Cléber que cumpriu suspensão retorna à equipe. Marcelo Silva, um meia defensivo deve ser o substituto de Edílson. Na zaga, Alex Silva entra no lugar de Cametá, contundido.