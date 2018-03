Edílson desfalca Flamengo contra o Guarani O atacante Edílson, com dores musculares, foi vetado da partida do Flamengo contra o Guarani, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi examinado pelos médicos do clube, que decidiram poupá-lo, evitando assim um possível agravamento da contusão. "Decidimos pela não escalação do Edílson em benefício do próprio jogador. Ele voltará normalmente no primeiro jogo com o Sport, na quarta-feira, pela Copa do Brasil", afirmou o médico José Luís Runco. Com isso, Fernando Baiano será o companheiro de ataque de Jean. Zé Carlos ficará no banco de reservas.