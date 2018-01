Edílson desfalca Flamengo na Mercosul O atacante Edílson, que se reapresentou nesta quinta-feira na Gávea, não jogará na estréia do Flamengo na Copa Mercosul, contra o Nacional, do Uruguai, sábado, em Brasília. O jogador disse estar gripado e pediu para não atuar. O ataque da equipe deverá ser formado por Reinaldo e Adriano. Os outros problemas do técnico Zagallo são as ausências do zagueiro Gamarra, emprestado ao futebol grego e Juan, que está na seleção brasileira disputando a Copa América. Gilmar deverá jogar sua primeira partida pelo Flamengo, no lugar do zagueiro paraguaio e seu companheiro na zaga será Fernando. Leandro Ávila, suspenso, e Jorginho, gripado, não deverão atuar. O volante Dé, ex-Volta Redonda, deve ganhar uma oportunidade no meio-de-campo e fazer sua estréia no time. A diretoria do Flamengo confirmou a permanência de Ávila no clube. O passe do jogador vinha sendo negociado com o Botafogo.