Edílson deve desfalcar Fla contra Ponte O atacante Edílson deve desfalcar o Flamengo na partida contra a Ponte Preta, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu uma fisgada no músculo adutor da coxa direita durante o treino desta sexta-feira e dificilmente terá condições de atuar. ?Já estava sentindo esta dor. Treinei forte ao longo da semana e quando fui fazer um esforço maior não consegui continuar no campo e achei melhor sair", disse Edílson. Com isso, o ataque do Flamengo deve ser formado por Jean e Zé Carlos, que vem recebendo apoio dos torcedores nos últimos jogos. Contra o São Paulo, Fernando Baiano saiu de campo vaiado para dar vaga a Zé Carlos.