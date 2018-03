Edílson deve reforçar Fla contra Sport O atacante Edílson, do Flamengo, participou do treino desta segunda-feira e garantiu sua escalação na primeira partida contra o Sport, nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador está recuperado de dores musculares e fará seu segundo jogo com a camisa rubro-negra. Sua reestréia foi na última quarta-feira, quando o time carioca eliminou o Vitória da mesma competição. A dúvida do técnico Nelsinho Baptista é sobre quem será o companheiro de Edílson. Fernando Baiano tem marcado gols, mas a torcida sempre o vaia. A tendência é a de que Jean seja o titular. Zé Carlos, que ficou parado por cerca de 20 dias, continua no banco de reservas. Na zaga, Fernando, com uma contusão muscular, cede a vaga para o veterano Váldson.