Edílson e Cris reforçam o Cruzeiro A volta do atacante Edílson e do zagueiro Cris, que participaram da goleada por 6 a 0 da seleção brasileira sobre a Bolívia, quinta-feira, é a principal novidade do Cruzeiro no jogo deste domingo à tarde, em Belo Horizonte, contra o Coritiba, pela quarta rodada da Copa Sul-Minas. A partida marca o confronto dos dois líderes em pontos da competição - ambos têm três vitórias. Em caso de empate, no entanto, o time do Paraná mantém a dianteira em razão do melhor saldo de gols. O técnico cruzeirense Marco Aurélio quer que o time repita as atuações que lhe valeram a ponta da Sul-Minas, na qual os mineiros buscam o bicampeonato. "O ideal é manter o toque de bola rápido e a ofensividade que tem caracterizado a equipe, até agora", disse. Com a volta de Edílson, Leonardo vai para o banco, mas o Cruzeiro continua com três homens de frente: Jussiê e Fábio Júnior são os outros dois. Cris reassume a zaga, ao lado de Luisão, e manda Marcelo Batatais para a reserva. O restante do time é o mesmo que venceu o Joinville por 2 a 1, quarta-feira, em Santa Catarina.