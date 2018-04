Edilson e David treinam e devem reforçar Cruzeiro contra o Vasco

Um dia após a derrota para o rival Atlético por 3 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro retomou nesta segunda-feira a sua rotina de treinamentos na Toca da Raposa II. E com duas boas novidades para o técnico Mano Menezes: o lateral-direito Edilson e o atacante Deivid.

Por causa de dores no joelho direito, Edilson não foi aproveitado no clássico com o Atlético, tendo a sua vaga ocupada pelo volante Lucas Romero, que foi improvisado na lateral direita.

Livre do problema, ele pode reforçar o time não só no segundo jogo da decisão estadual, domingo, mas também na quarta-feira, diante do Vasco, em duelo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. Os dois jogos serão disputados no Mineirão.

A situação de David é diferente. O atacante foi contratado pelo Cruzeiro no início da temporada junto ao Vitória, mas ainda não pôde ser aproveitado por Mano em razão de uma contusão na coxa direita. Assim, a tendência é de que ele seja aproveitado no banco de reservas nos duelos desta semana.

Na reapresentação do elenco após o clássico mineiro, os titulares no revés no Independência fizeram apenas trabalhos regenerativos na Toca da Raposa II. Os demais jogadores, incluindo Edilson e David, fizeram um treinamento técnico, assim como Rafinha e o uruguaio Arrascaeta que atuaram por apenas um tempo no domingo.

Após o treino desta segunda-feira, o elenco cruzeirense voltará a trabalhar na Toca da Raposa II às 16 horas desta terça, na última atividade antes do duelo com o Vasco pela Libertadores - o time vai buscar a reabilitação após perder para o Racing por 4 a 2 no seu jogo de estreia no torneio continental.