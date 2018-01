Edílson e Petkovic entram em acordo Depois de uma semana conturbada, em que foram realizadas três reuniões para resolver desentendimentos, o Flamengo enfrenta o Olaria, às 16 horas deste sábado, em Édson Passos, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Nos últimos dias, pouco se falou na Gávea sobre o adversário. As atenções dos jogadores se concentraram em tentar resolver as desavenças internas - chegou a surgir a notícia de que o grupo estava divido entre amigos de Petkovic e de Edílson. Outra estrela do time, o paraguaio Gamarra minimizou os problemas e afirmou que "a vaidade é normal no futebol". O zagueiro explicou que, ao final dos encontros, ficou decidido que o Petkovic cobrará as faltas e Edílson, os pênaltis. O iugoslavo tinha discutido com Reinaldo no jogo com o Friburguense ao proibir o atacante de bater uma falta. "Ficou esclarecido isso e agora vamos jogar futebol que o que interessa", disse o paraguaio. Gamarra reconheceu que é "esquisito" um elenco ter de realizar várias reuniões em apenas uma semana. Os jogadores do Flamengo pouco falaram do Olaria, mas o técnico Zagallo garante que ainda tem esperanças de vencer o returno. Por isso, pede cautela com Olaria, que tem apenas um ponto a menos. "O Olaria joga como time grande, com um bom conjunto", disse o treinador. A três pontos dos líderes - Americano, Fluminense e Vasco -, o Flamengo precisa vencer e torcer para os dois rivais empatarem no clássico de domingo. Neste sábado, o Americano enfrenta o América. Com uma vitória, o time de Campos se torna real candidato a chegar à final do Carioca.