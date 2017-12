Edílson e Vampeta: festa após o jogo O volante Vampeta comemorou o seu 28º aniversário (completados na quarta-feira) com o ex-companheiro de clube e amigo Edílson. Logo depois de o Corinthians empatar por 2 a 2 com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, os dois saíram juntos do estádio do Morumbi e foram festejar, com direito a bolo. A diretoria do Corinthians acha quase impossível a volta de Edílson para o Parque São Jorge. O jogador disse após o jogo, que poderia voltar a jogar no clube paulista. "Não posso dizer que dessa água não beberei. Afinal, meu passe ainda pertence ao Corinthians." Citadini explicou que o Flamengo ainda deve US$ 2,25 milhões da transferência de Edílson do Parque São Jorge para a Gávea. Apesar desse problema, o dirigente disse que o direito federativo sobre Edílson pertence ao Flamengo. "Nós estamos lutando para tentar receber o que eles devem", afirmou Citadini confirmando que os jogadores Juan e Reinaldo (atualmente no São Paulo) estão como garantia na negociação.