Edílson está mais perto do Flamengo O empresário do atacante Edílson, Luis Viana, viajou para Minas Gerais onde vai negociar com a diretoria do Cruzeiro a rescisão de contrato do jogador. Ele disse que as chances de o atleta voltar ao Flamengo são ?muito boas". Os dirigentes rubro-negros aguardam a resolução desta situação para formalizar uma proposta a Edílson. No treino desta sexta-feira, o técnico Nelsinho Baptista escalou Fábio Baiano no meio-de-campo, deixando o jovem Andrezinho no time reserva. De acordo com o treinador, esta formação faz com que o Flamengo ganhe na marcação e na vitalidade. O treinador quer atuar contra o Fluminense com cautela. O clássico vai ser disputado domingo, no Maracanã.