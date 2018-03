Edílson estréia no Fla contra o Vitória O atacante Edílson vai fazer sua reestréia no Flamengo na partida decisiva contra o Vitória, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ele participou em tempo integral do coletivo de hoje e chegou a marcar um belo gol de letra. Ao Rubro-Negro basta um empate para passar às semifinais. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 2 a 1. "Eu me preparei para esta partida e estou confiante. O Flamengo precisa e estamos a um passo da classificação. Espero dar esta alegria à torcida", disse Edílson. Apesar de não atuar desde dezembro de 2002, quando estava no futebol japonês, o jogador acredita que suportará os 90 minutos. O outro atacante ainda será definido. O técnico Nelsinho Baptista está em dúvida entre o jovem Jean e Fernando Baiano. O primeiro vem agradando ao treinador, mas o segundo tem a vantagem de já ter atuado ao lado de Edílson no Corinthians. Zé Carlos, com dores na coxa, foi vetado pelos médicos.