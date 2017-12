Edílson falta e irrita técnico do Fla Os problemas no Flamengo parecem não ter fim. Após a partida de domingo, contra o Palmeiras, que livrou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o atacante Edílson faltou a dois treinamentos: na terça-feira e na manhã de hoje. O fato revoltou o técnico Carlos Alberto Torres, que chegou a dizer que, se ele faltasse a mais um treino, seria barrado do primeiro jogo da final da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo, dia 12, no Maracanã. No treino desta quarta-feira à tarde, Edílson reapareceu. Diante disso, Carlos Alberto Torres disse ao atacante que seu caso estava entregue à diretoria do clube, que deverá punir o atleta. Segundo o jogador, ele faltou aos treinos por ter perdido o vôo de volta de Salvador. A desculpa não convenceu o treinador do Flamengo, que ficou irritado porque Edílson havia lhe garantido que participaria do treino desta quarta-feira, depois da falta na terça. Por isso, Carlos Alberto Torres achou que faltou profissionalismo ao atacante.