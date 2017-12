Edílson faz 3 e Fla goleia Bahia: 6 a 0 Numa exibição como há muito tempo não se via, o Flamengo goleou o Bahia por 6 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e encostou nos dez melhores do torneio, com 32 pontos. O Rubro-Negro contou com uma atuação de gala do meia Felipe, que voltou ao time após quase dois meses parado por causa de contusão. O lateral-direito Rafael marcou dois gols e o atacante Edílson três. Com a vitória, o técnico Oswaldo de Oliveira completou quatro jogos invicto. O Flamengo iniciou a partida pressionando o Bahia e aproveitando o fato de o adversário atuar com cinco desfalques. Felipe ditava o ritmo do meio campo rubro-negro e organizava as principais jogadas de ataque. O Bahia explorava os contra-ataques e em duas oportunidades chegou a assustar o goleiro Júlio César. O Flamengo respondeu em cobranças de faltas. Tanto o lateral-esquerdo Anderson como Felipe, acertaram o travessão. Na do lateral, a bola chegou a quicar em cima da linha fazendo a torcida gritar gol. Mas o placar só foi aberto aos 45 minutos. O volante Jonatas cobrou escanteio e o zagueiro Fernando, de cabeça, FEZ 1 a 0. No segundo tempo, o Bahia parecia disposto a reagir. Logo no primeiro ataque, Jean Carlos chutou na trave. A partir dos 7 minutos porém, Felipe resolveu garantir a vitória do Flamengo. Primeiro ele deixou Edílson livre para marcar. Depois, aos 22, ele tocou para o mesmo Edílson que cruzou, e Rafael, de carrinho, ampliou: 3 a 0. Aos 24, o mesmo Rafael tocou por cobertura, sem chances para o goleiro Emerson. Dois minutos depois Igor cobrou escanteio e Edílson cabeceou para marcar. Aos 43 novamente Edílson deu números finais ao jogo e garantiu a felicidade dos flamenguistas.