Edílson: Flamengo só perde se errar Destaque da primeira partida da final da Copa dos Campeões, o atacante Edílson acredita que, apenas se o Flamengo cometer erros, deixará de conquistar a Copa dos Campeões, pois abriu uma vantagem de dois gols sobre o São Paulo, ao vencer por 5 a 3 o primeiro jogo. "Sabemos que a final sempre é difícil, mas se não tivermos nenhum tipo de problema, como discussões ou contusões, estaremos bem perto da Libertadores", disse. Depois de vários problemas de relacionamento, que chegaram a provocar brigas dentro de campo, o time rubro-negro se tornou mais coeso. "O grupo está unido. Estamos todos com o objetivo de ser campeão." Sobre a quantidade significativa de gols que tem marcado na temporada - foi artilheiro do Carioca deste ano -, o atacante deu pouca importância ao fato. "Deixo acontecer naturalmente. Antes eu era meia, hoje sou atacante e procuro aprimorar as conclusões a gol." Hoje Edílson, como o restante do grupo, teve folga - os jogadores voltam a treinar amanhã (10). A Rádio Tupi divulgou hoje a informação de uma jornalista italiana, afirmando que a Lazio fará uma proposta ao Flamengo para contratar o zagueiro Juan. - teria oferecido US$ 10 milhões. Mas o zagueiro, que é negro, não sabe ainda se quer se transferir para o clube italiano, por causa do racismo da torcida da equipe de Roma.