Edílson ganha folga extra no Cruzeiro Após dois dias de folga no carnaval, a novidade na reapresentação do Cruzeiro foi a ausência do atacante Edílson. Mas dessa vez o "sumiço" foi justificado. O jogador ganhou mais um dia de descanso pelo fato de ter jogado no sábado, contra o Internacional, depois da viagem cansativa de volta da Arábia Saudita, onde o Brasil venceu a seleção local por 1 a 0, na quarta-feira passada. Com a liberação, Edílson pôde aproveitar para descansar mais um dia em Salvador. Outro que também ganhou folga foi o zagueiro Cris. Apesar de dispensado, o jogador se apresentou na Toca da Raposa, mas não treinou: apenas fez tratamento no joelho direito.