Edílson garante vitória do Flamengo O Flamengo venceu o Friburguense por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Giulite Coutinho, na Baixada Fluminense, e manteve as chances de conquistar o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Edílson fez os dois gols e disparou na artilharia da competição, com 11 marcados. O Flamengo foi sempre melhor, mas errou muitos passes e pareceu cansar um pouco no segundo tempo. Apesar de dominar o adversário, na maior parte do jogo, o Flamengo falhou excessivamente nas finalizações. O atacante Roma, por exemplo, chutou duas bolas na trave. O primeiro gol surgiu aos 46 minutos da etapa inicial, após bela jogada individual de Cássio, pela esquerda. Edílson aproveitou cruzamento e completou sem defesa. Um minuto antes, Sérgio marcou para o time de Nova Friburgo, mas o juiz assinalou impedimento. O Flamengo voltou em ritmo mais cadenciado para o segundo tempo e possibilitou várias oportunidades ao Friburguense, em contra-ataques. Num deles, aos 16 minutos, Ziquinha perdeu o gol de empate, diante de Júlio César. Aos 42, Reinaldo, que entrara na vaga de Roma, foi derrubado na área por Tota. Edílson cobrou bem o pênalti e fechou o placar. Edílson comemorou o resultado. "Mais importante era a vitória; mas como deu para fazer dois gols foi melhor ainda", disse o craque. Edílson deixou o campo muito aplaudido pela torcida do Flamengo. Petkovic entrou para o vestiário despercebido.