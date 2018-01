Edílson já vai estrear no São Caetano Era tudo que o técnico Estevam Soares queria para buscar a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. O atacante Edílson, recém-contratado, está com sua documentação liberada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já fará sua estréia diante da líder Ponte Preta, sábado, no Estádio Anacleto Campanella, pela 11.ª rodada. Quando soube da boa notícia, o técnico Estevam Soares abriu um sorriso no rosto e começou a rasgar elogios ao novo reforço, que treinou pela primeira vez com o grupo na terça-feira. "Mas logo no primeiro treino ele se ambientou com todo mundo e aprecia estar no elenco há muito tempo. Com o Edílson ganhamos técnica, velocidade, força ofensiva e também experiência porque ele é um jogador que decide as jogadas, ou marcando, ou deixando seus companheiros na cara do gol." O técnico acha ainda que a nova dupla ofensiva, formada por Edílson e Dimba, tem tudo para estourar. "Estou há duas semanas parado, mas não perdei a forma. Talvez sinta apenas a falta de ritmo de jogo, mas vou jogar até onde der", avisou o atacante, que estava atuando no futebol da Arábia Saudita. Se o novato Edílson já está escalado, provavelmente na vaga de Jean, outras mudanças não foram confirmadas. O zagueiro Thiago cumpriu suspensão automática e pode retornar, o mesmo acontecendo com Paulo Miranda, que cumpriu quatro jogos de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O meia Lúcio Flávio, que também retornou do futebol árabe, não estará à disposição neste jogo. Independente disso, a ordem é voltar a vencer, porque a situação do time na tabela ficou ruim após as duas derrotas consecutivas, diante do Santos e do Internacional. O São Caetano soma 14 pontos e ocupa apenas a 11.ª posição na classificação.