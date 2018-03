Edílson: nada vai mudar no Flamengo Os jogadores do Flamengo lamentaram a saída do técnico Nelsinho Baptista, que pediu demissão na manhã de hoje. E o discurso foi praticamente o mesmo. O de que o treinador não é o único culpado pela má campanha no Campeonato Brasileiro e que todos precisam assumir as suas responsabilidades. "Se fosse para tirar alguém, tinha que ir todo mundo embora. Estou triste, mais ainda pela decisão do Nelsinho. Torço para que ele seja feliz", afirmou o zagueiro Fernando. O meia Felipe foi um pouco mais longe e comparou o ex-treinador como se fosse um "pai para o elenco". "Ele não é o culpado. Infelizmente, no futebol tem dessas coisas", disse Felipe. E o atacante Edílson acredita que a mudança não vai mudar a situação. "Não é com a saída do treinador que o Flamengo vai mudar da água para o vinho." Hoje, vários nomes foram especulados na Gávea sobre quem seria o sucessor de Nelsinho. Estão cotados Oswaldo de Oliveira, Renato Gaúcho, Carlinhos e Carlos Alberto Torres. Certo mesmo é que o técnico de juniores, Marcos Paquetá, comandará o time na partida contra o Criciúma, domingo.