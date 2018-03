Edílson não deve enfrentar Guarani O atacante Edílson é dúvida para o jogo do Flamengo contra o Guarani, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores na coxa no jogo com o Vitória, na quarta-feira, que classificou o Rubro-Negro às semifinais da Copa do Brasil. "Foi uma ótima estréia para quem estava há cinco meses parado. Senti algumas dores, mas espero estar bem para ajudar o Flamengo também no Brasileiro", disse Edílson. Nesta sexta-feira, ele realiza um exame de ressonância magnética para avaliar a gravidade da contusão. Já o atacante Jean, autor de dois gols na vitória sobre o time baiano, por 3 a 1, espera permanecer no time titular na partida contra o Guarani. "Estou sendo feliz nas conclusões e brigando pelo meu espaço. É muito bom atuar ao lado do Edílson", afirmou o jovem jogador.