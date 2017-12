Edílson não se apresenta ao Flamengo O sumiço do atacante Edílson está deixando a diretoria do Flamengo em pânico. O jogador deveria ter viajado com a delegação na segunda-feira para Cachoeiras de Macacu, na região serrana do estado, onde a equipe fará um pré-temporada para a disputa da Copa dos Campeões, mas não apareceu. A ausência de Edílson pode ser um protesto contra o Flamengo, porque o meia Petkovic ganhou mais dias de folga do que todos os jogadores e só vai se reapresentar no dia 16.