Edílson pede voto de confiança O atacante Edílson, do Flamengo, pediu à torcida um "voto de confiança" para o time e frisou que todos no elenco estão confiantes de que ainda podem conquistar o título do segundo turno do Campeonato Carioca. Nas últimas três partidas, o Flamengo foi derrotado duas vezes e empatou uma. "O mais importante é que a equipe está na final e vamos continuar brigando, mas a gente sabe que é difícil ser campeão direto", considerou. Apesar do aparente otimismo de Edílson, o zagueiro Gamarra afirmou que será muito difícil o Flamengo ser campeão desta fase da competição, por causa dos pontos perdidos. Para o jogador, resta à equipe seguir treinando para a fase final do Carioca. O técnico Zagallo está com dois problemas para escalar a equipe que enfrenta o Friburguense, sábado, pela sexta rodada do returno do Campeonato Carioca. O lateral-direito Alessandro, além do meia Petkovic, não poderão atuar, pois cumprirão suspensão automática. O treinador ainda não decidiu quais jogadores irão substituí-los.