Edílson promete esquentar a decisão O mais experiente jogador do Flamengo na decisão da Copa do Brasil é o atacante Edílson, de 33 anos, famoso por suas arrancadas em velocidade, dribles curtos e polêmicas. A última soou como provocação ao adversário desta tarde no Maracanã, o Cruzeiro. No meio da semana, Edílson disse considerar o Santos a melhor equipe do momento no Brasil. Nada assombroso, até porque o clube santista é o campeão brasileiro. Mas alguns jogadores do Cruzeiro acusaram-no de "marqueteiro". A resposta veio na sexta-feira. "Não entendo desse negócio de marketing; eu sou é campeão, sempre", rebateu. E ele está no meio de um fogo cruzado. Jogou no Flamengo em 2000 e 2001, onde conquistou um Campeonato Carioca e a Copa dos Campeões. No ano seguinte, seguiu para o Cruzeiro. Voltou para o Rubro-Negro nesta temporada e agora se vê diante de um confronto decisivo com seu ex-clube. Reconhece as qualidades do técnico Vanderlei Luxemburgo, um ex-amigo, ex-desafeto e com quem novamente tem bom relacionamento. Em 1999, na final do Campeonato Paulista, então pelo Corinthians, Edílson parou a bola no meio de campo, fez embaixadinhas na frente dos jogadores do Palmeiras e o resultado foi uma pancadaria generalizada. Por isso, acabou cortado do grupo da Copa América, do Paraguai, por Luxemburgo. Só voltaram a se falar no ano passado. Antes da maratona Rio-Minas-Rio, levantou a taça do Campeonato Brasileiro quatro vezes - duas pelo Palmeiras e duas pelo Corinthians - e ainda a do Mundial de Clubes, também pelo Timão. Edílson teve passagem discreta na seleção de 2002, mas fez parte do grupo e pode ser considerado um pentacampeão mundial. Com a camisa do Brasil, foi convocado 39 vezes, atuou em 24 partidas e marcou seis gols. Além do desafio de vencer a Copa do Brasil, vai querer fazer da competição um trampolim para a volta à seleção. Ele estará em campo neste domingo com uma pequena dor na coxa - disse que não é contratura nem estiramento muscular, apenas um edema, e justificou assim a decisão de atuar mesmo nessas condições: "Jogador acostumado com final de campeonato, tem que ir com tudo." Além do incômodo, uma outra coisa não agrada Edílson, o apelido de ´Capetinha´. "Até já fiz uma tatuagem de um anjinho na perna pra ver se paravam de me chamar assim. Não adiantou."