Edílson recusa proposta do Catar O atacante Edílson recusou hoje uma proposta milionária para se transferir para um clube do Catar. O jogador alegou que, no momento, está pensando em ser campeão pelo Flamengo e nem cogita a hipótese de sair do clube. "Dinheiro não é tudo. Se fosse assim eu não teria deixado o futebol japonês", disse Edílson. "O assunto está encerrado porque não existe interesse de nenhuma das partes: meu e do próprio Flamengo para que eu saia." O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, confirmou hoje que fará marcação especial sobre os principais jogadores do Cruzeiro, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, no domingo, no Maracanã. "Assim como os nossos principais jogadores sofrerão marcação especial, nós não podemos deixar os principais jogadores adversários livres", frisou.