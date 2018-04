Edílson reforça o Vitória contra o Flu Com seis partidas sem vencer e próximo da zona de rebaixamento, o Vitória precisa dos três pontos nesta quinta diante do Fluminense no Estádio Barradão. O técnico Hélio dos Anjos perdoou o goleiro Juninho que havia cometido uma pequena indisciplina, e terá ainda o retorno de quatros titulares, inclusive o atacante Edílson, que parece desta vez entrará em campo após deixar o time na mão por várias rodadas. Na zaga, além de Juninho, o zagueiro Marcelo Heleno reaparece após se recuperar de um contusão. Mesmo caso do volante Vinícius que treinou entre os titulares na semana. No ataque, Edílson vai formar a dupla com o veterano Alan Delon, pois o centroavante Obina foi barrado por deficiência técnica.