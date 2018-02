Edílson sai em defesa de Heber O árbitro Heber Roberto Lopes não tem nada a ver com o esquema de manipulação de resultados de jogos do Campeonato Brasileiro. É o que garante Edílson Pereira de Carvalho, réu confesso no escândalo da arbitragem. O árbitro paranaense acabou envolvido na confusão porque o empresário Nagib Fayad, ao depor quarta-feira na CPI dos Bingos, disse suspeitar que o jogo em que o Botafogo bateu o Juventude por 3 a 2, no dia 11 de junho, pelo Brasileiro, teve seu resultado manipulado. Segundo o chefe da máfia do apito, a dica sobre a fraude na partida apitada por Heber foi dada pelo próprio Edílson. ?O Heber não tem nada com isso. O que aconteceu foi que o Gibão (Nagib Fayad) queria apostar em uma rodada em que eu não apitaria e estava com medo de perder. Então, eu disse a ele que apostasse em um time do Rio, pois os árbitros têm medo de errar contra os cariocas, principalmente quando o jogo é o Rio. Não falei nomes??, explicou Edílson. O ex-árbitro definiu como coincidência o fato de Heber ter apitado aquela partida, realizada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. ?Poderia ter sido outro. Eu iria falar a mesma coisa (apostar em um time carioca)??, afirmou Edílson.