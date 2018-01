Edílson se apresenta ao Fla nesta 4ª O atacante Edílson informou à diretoria do Flamengo que amanhã se reapresenta ao clube. De acordo com o Flamengo, Edílson deveria ter voltado ao time no dia 5, mas o jogador alegou que ainda tinha "direito a ficar mais uns dias de férias". A previsão é a de que Edílson desembarque hoje à noite no Rio. Diante de mais uma promessa de reapresentação feita pelo jogador, os dirigentes do Flamengo disseram que somente acreditarão quando vê-lo treinando na Gávea. Hoje, o diretor-técnico de Futebol do Flamengo, Júnior, visitou a cidade de Volta Redonda, na região Sul Fluminense, onde conheceu o novo estádio local. O dirigente afirmou que o Rubro-Negro poderá escolher o campo para realizar algumas partidas pelo Campeonato Carioca.