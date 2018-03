Edílson se apresenta ao Kashiwa O atacante pentacampeão mundial pela seleção brasileira Edílson apresentou-se nesta quarta ao seu novo clube, o japonês Kashiwa Reysol, da Primeira Divisão do país. ?Tenho a responsabilidade de ensinar aos jovens jogadores tudo o que aprendi. Estou muito unido ao clube?, afirmou o jogador de 31 anos. Ele já jogou pelo time entre os anos de 95 e 97, quando marcou 44 gols. Seu contrato agora é por seis meses. Sua transferência desde o Cruzeiro custou US$ 1,53 milhão (cerca de R$ 4,460 milhões ). O jogador baiano vai receber salários de US$ 510,420 mil (aproximadamente R$ 1,487 milhão) pelo período, valor que será dobrado caso o contrato seja renovado por um ano em 2003. Edílson deve disputar a primeira partida já neste sábado, frente ao líder do campeonato nacional, o Yokohama Marinos. O Kashiwa ocupa, atualmente, a 10ª posição na tabela.