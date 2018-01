Edílson será punido pelo Flamengo O atacante Edílson será severamente punido pela diretoria do Flamengo, por causa da expulsão diante do San Lorenzo, no início do segundo tempo, na quarta-feira, na primeira partida da final da Mercosul. Edílson agrediu um adversário e recebeu cartão vermelho, deixando o time com um atleta a menos durante metade da partida. O presidente ficou irritadíssimo com o fato e criticou bastante seu jogador, mas descartou a possibilidade de dispensá-lo. "É inadmíssivel um atleta agredir o outro numa final de campeonato. Aquilo prejudicou demais o Flamengo e, por isso, ele será punido." Edmundo preferiu, contudo, não revelar qual será a punição.