Edílson treina e volta domingo ao Fla O técnico Oswaldo de Oliveira admitiu nesta quinta-feira que o time do Flamengo não vem tendo bons desempenhos. No entanto, ele ressaltou que as dificuldades são naturais, por causa dos erros de planejamento administrativo cometidos anteriormente. "O Flamengo oscila como o Cruzeiro e o São Caetano. Estão falando que ficamos na defesa ao fazer um gol no Internacional, mas foram eles que não nos deixaram sair", argumentou o técnico do Flamengo, lembrando a derrota para o time gaúcho na estréia da Copa Sul-Americana, por 3 a 1. A boa notícia para Oswaldo de Oliveira foi a confirmação do retorno de Edílson para a partida de domingo, contra o Corinthians. O jogador estava com uma contusão na coxa direita, mas treinou nesta quinta-feira na Gávea e nada sentiu.