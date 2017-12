Edilson treina sozinho no Flamengo Em uma demonstração de força, o atacante Edílson desrespeitou ordens da comissão técnica, irritou o treinador Zagallo, mas foi perdoado pela diretoria do Flamengo, que não o puniu. Na quinta-feira, após uma confusão com o goleiro Clemer, o jogador abandonou a concentração do time em Cachoeiras de Macacu, interior do Rio. Apesar de ter contrariado Zagallo, o atacante treinou, nesta sexta-feira, na Gávea e não voltou para se juntar aos outros jogadores. De manhã, o técnico não escondia a irritação com Edílson. "Foi uma indisciplina total e ele vai ter que ser punido", afirmou. Zagallo, no entanto, não foi atendido. À tarde, o atacante conversou com o vice-presidente de Futebol do clube, Walter Oaquim, e foi perdoado. "Ele comentou uma falha e se arrependeu", explicou o dirigente. O episódio que gerou o abandono de Edílson à concentração foi pouco depois de sua reapresentação, com três dias de atraso, na quinta-feira. Em uma brincadeira de outros jogadores, o atacante foi atingido por uma garrafa de água. Para dar o troco, Edílson urinou em copo e o jogou para trás, acertando o goleiro Clemer, com quem discutiu asperamente. Contrariado, Edílson abandonou a concentração, retornando ao Rio. "Você está em grupo e sai sem pedir permissão tem de assumir a responsabilidade", pedia Zagallo. O discurso de Oaquim, no entanto, contrastava com as declarações do treinador. "Edílson preferiu vir para o Rio, mas é um jogador que tem contribuído muito", disse o condescendente dirigente. Há uma explicação para a sua atitude: os jogadores não recebem os salários há três meses, o que enfraquece a diretoria no momento em que precisa puni-los. Eles chegaram a ameaçar fazer uma greve. A única conseqüência da indisciplina pode ser a negociação do goleiro Clemer.