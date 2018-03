Edílson troca Cruzeiro pelo Japão O atacante Edílson, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, já não é mais jogador do Cruzeiro. O jogador acertou a sua transferência para o Kashiwa Reysol, do Japão, nesta segunda-feira, o mesmo clube que defendeu em 1996. Os japoneses chegaram a um acordo com o Flamengo, clube dono dos direitos federativos do atacante, e a negociação foi concretizada. O Cruzeiro receberá de indenização US$ 500 mil de ressarcimento pela quebra do vínculo contratual já que Edílson tinha contrato de empréstimo com o clube mineiro até 31 de dezembro. Edílson receberá cerca de US$ 200 mil mensais, o dobro do que recebia no Cruzeiro, e terá o volante César Sampaio com companheiro de equipe. Copa dos Campeões - Pela Copa dos campeões, o Cruzeiro repetiu o placar do seu jogo de estréia, empatando com o São Paulo, em 1 a 1, no último domingo, no Estádio Machadão, em Natal. O resultado não deixou o Cruzeiro numa situação ruim na tabela, pois a equipe Celeste precisa apenas vencer o Vitória-BA, no próximo domingo, para garantir uma das duas vagas para as quartas-de-final. Se ganhar do Vitória, estará classificado, mas pode conseguir a vaga mesmo com um empate, desde que Grêmio e São Paulo também empatem no sábado, pelo mesmo placar. A diretoria da Ponte Preta negou na tarde desta segunda-feira que esteja negociando com o Cruzeiro o goleiro Alexandre Negri ou mesmo o reserva Alexandre Fávaro. Especula-se que o time de Campinas poderia negociá-los a partir da contratação de Hiran, ex-Guarani e Inter. A Ponte também desmentiu o interesse pelo atacante do Cruzeiro Marcelo Ramos.