Edílson vai processar a Federação Paulista O ex-árbitro de futebol Edílson Pereira de Carvalho entrará na Justiça contra a Federação Paulista de Futebol nos próximos dias e, em caso de vitória, pode abrir precedente perigoso para a entidade que comanda o futebol paulista. Ele cobra direitos de imagem e de arena referentes aos quase 15 anos em que apitou. ?Todos os árbitros recebem dos clubes mandantes cota estipulada por ela (FPF). Do bolso da Federação não sai nada. Decidi entrar na Justiça e cobrar meus direitos?, disse o ex-juiz. ?Quero meus direitos de imagem. Afinal, eu aparecia na televisão.? De São José do Rio Preto, onde participa de um evento, Marco Polo del Nero, presidente da FPF, respondeu. ?Ele (Edílson) pode fazer a loucura que quiser, mas acho que a chance dele é zero. A Federação está tranqüila.? Del Nero explica que, por não ter vínculo trabalhista com a FPF, Edílson não tem nenhum direito. ?Está na legislação. De acordo com ela, quem não tem vínculo não pode entrar na Justiça?, diz o dirigente, que foi além. ?A Federação é que o está processando por danos morais. E processará também por danos materiais.? O presidente da FPF não acredita que outros árbitros possam fazer o mesmo. Edílson decidiu procurar, no mês passado, a advogada Gislaine Nunes. ?De cara ela me falou que eu teria condições de receber alguma coisa?, conta. ?Me falou que não tinha como não ganhar e pediu para que eu levasse todos os documentos para dar entrada no processo.? O ex-árbitro conta que levou a documentação e que a advogada marcou um encontro com Del Nero. ?Depois ela sumiu e não devolveu meus documentos.? Porém, durante a entrevista, um motoboy foi à casa de Edílson levar todos os papéis. ?Agora vou procurar um advogado por aqui?, revela. Hoje, por meio de um documento, a advogada informou ao ex-juiz que não trabalharia mais no caso.