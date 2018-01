?Edílson vive momento magnífico? O técnico Luiz Felipe Scolari nã poupou elogios ao atacante Edílson, do Flamengo, ao justificar a convocação do jogador para o amistoso do dia 9 contra o Panamá e para a partida contra o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. ?Ele vive um momento magnífico?, disse Felipão. Além disso, há ainda uma questão tática. ?A defesa do Paraguai tem muitos jogadores altos, e precisamos de jogador de muita técnica e velocidade?, justificou. Há pouco mais de um ano, Edílson teve um sério problema de relacionamento com Scolari. O técnico dirigia o Palmeiras e Edílson atuava pelo Corinthians. Os dois chegaram a trocar insultos em um programa de TV. O bom desempenho do jogador na Copa dos Campeões - vencida pelo rubro-negro - fez com que Felipão mudasse de idéia em relação ao jogador.