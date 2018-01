Edimar celebra ano no Cruzeiro e projeta evolução para 2017

O lateral-esquerdo Edimar chegou ao Cruzeiro no meio do ano e rapidamente assumiu a condição de titular. As atuações convenceram o técnico Mano Menezes, que chegou a elogiá-lo, mas ainda assim o jogador espera mais de si próprio para 2017. Ele acredita que participar da pré-temporada do clube será fundamental para melhorar seu desempenho.

"A pré-temporada será essencial para todos nós. Não tive condições de fazer nesse ano, cheguei aqui, fiz quatro treinos físicos e fui escalado para o jogo. Então a pré-temporada será importante para o atleta se condicionar para o restante da temporada, espero que possamos nos preparar da melhor maneira possível para que 2017 seja de títulos para essa torcida que tanto merece", comentou.

Como Edimar, o Cruzeiro também viveu bons momentos na reta final da temporada. Depois de brigar para sair da zona de rebaixamento durante a maior parte do primeiro turno, conseguiu bons resultados no segundo e terminou o Brasileirão tranquilo, além de ter chegado às semifinais da Copa do Brasil. Tudo isso, fruto do trabalho de Mano Menezes à frente da equipe.

"Particularmente, o meu ano foi positivo. Cheguei nos últimos seis meses e a equipe vivia uma situação complicada, na zona de rebaixamento, mas ai as coisas começaram a se encaixar com o professor Mano Menezes e tivemos uma sequência positiva dentro das competições. É claro que se tratando de Cruzeiro, uma equipe que sempre briga por títulos, temos que almejar coisas a mais, então espero que o próximo ano seja de conquistas", afirmou Edimar.