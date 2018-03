Edimar sai na frente por vaga de Reinaldo para o clássico com o Palmeiras

A lateral-esquerda do São Paulo deve ter Edimar como titular no clássico com o Palmeiras. Pelo menos esta é a tendência depois do treino desta terça no CT da Barra Funda, reapresentação do time após a vitória sobre o Linense no domingo.

Edimar deve ser a única novidade do São Paulo para o clássico marcado para quinta no Allianz Parque. Ele retornar ao time para substituir Reinaldo, que trata um leve estiramento na coxa esquerda. Outra opção que Dorival tem para a posição é Júnior Tavares.

No treino desta terça, Dorival reuniu nove prováveis titulares para um treino com pouca movimentação, mas com muita conversa e orientação sobre posicionamento.

Enquanto Jean treinava com os outros goleiros, o treinador reuniu Rodrigo Caio, Arboleda, Edimar, Petros, Hudson, Cueva, Valdívia, Marcos Guilherme e Brenner. Militão, gripado, foi liberado da atividade.

Além de Reinaldo, o São Paulo também não terá Jucilei e Sidão para o clássico, ambos ainda em recuperação de lesões. O zagueiro Anderson Martins já voltou a treinar normalmente depois de tratar dores na região dorsal.