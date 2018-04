Edinho admite que cabeça do Flu está na Libertadores O Fluminense terá pela frente neste domingo o Volta Redonda, pelas semifinais da Taça Rio. Mesmo jogando seu futuro no Campeonato Carioca, a equipe não consegue esquecer do duelo diante do Emelec pelas oitavas de final da Libertadores, que começará na semana que vem. O volante Edinho admitiu que a cabeça está voltada para o torneio continental, mas pediu que seus companheiros "foquem nas duas competições".