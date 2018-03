Edinho aposta no conjunto do Goiás O técnico Edinho, do Goiás, aposta no entrosamento do time que conquistou o Campeonato Goiano há duas semanas para vencer o São Caetano, nesta quarta-feira, pela Copa dos Campeões, em Fortaleza. O treinador disse que acredita que terá "um jogo difícil", mas não acha impossível vencer. "O São Caetano é uma equipe forte e também está acostumada a jogar em conjunto." Além dos jogadores que venceram o Campeonato Goiano, Edinho conta com dois reforços para a estréia na Copa dos Campeões: o zagueiro Célio Lúcio, que estava no América (MG) e o atacante Evair. Célio Lúcio treinou bem e deve começar jogando. Evair é opção no banco de reservas.