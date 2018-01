Edinho assume o Atlético Paranaense Edinho Nazareth foi apresentado na tarde desta terça-feira aos jogadores do Atlético Paranaense como o novo treinador do time. Ele acompanhou a movimentação no Centro de Treinamento, mas ainda não estará no banco na partida de quarta-feira contra o América de Cali, pela Copa Libertadores da América. Neste jogo o time será comandado pelo interino Lio Evaristo. A primeira oportunidade do ex-técnico do Brasiliense mostrar seu trabalho será domingo, na decisão do Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense precisa vencer o Coritiba por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título. A vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. A derrota no último domingo, inclusive, custou a demissão do ex-treinador Casemiro Mior.