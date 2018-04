Edinho chega ao Palmeiras com discurso à la Muricy Ramalho

O volante Edinho foi apresentado como jogador do Palmeiras nesta sexta-feira, e em sua primeira entrevista mostrou identificação com o técnico do clube, Muricy Ramalho, com quem trabalhou no Internacional. Afinal, o meio-campista disse que suas principais qualidades são o trabalho árduo e a disposição para atuar em outras posições - características apreciadas pelo treinador.

"Eu tenho que treinar muito forte, trabalhar e me dedicar para conseguir uma vaga nesse grupo, porque o elenco tem muita qualidade. Quero estar sempre à disposição do Muricy, seja qual for a posição em que ele achar melhor", disse Edinho.

O meio-campista estava no Lecce, da Itália, e afirmou que não deve ter problemas para entrar em forma e pode estrear. "Eu estava treinando normalmente, só parei por uma semana durante a negociação", disse o jogador.

Edinho já participou de atividades com os novos companheiros de clube, e fez elogios ao elenco palmeirense. "No Inter, nós tínhamos um grupo muito bom. Aqui no Palmeiras, pelo pouco contato que tive, parece que é a mesma coisa, o pessoal se dá muito bem. Com um ambiente assim e um grupo de qualidade, o time tem condições de conquistar títulos", disse.