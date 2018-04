Edinho comemora reencontro com Muricy no Palmeiras

Novo reforço do Palmeiras, o volante Edinho vai reencontrar o técnico Muricy Ramalho no novo clube, já que os dois trabalharam juntos no Internacional. Para ele, isso só aumenta a sua motivação no retorno ao futebol brasileiro, após passagem pelo Lecce, da Itália.

"Estou feliz e espero fazer no Palmeiras tudo aquilo que eu construí na minha carreira, ajudando o clube a conquistar títulos. Será um prazer jogar ao lado dessa torcida maravilhosa e trabalhar novamente com o Muricy Ramalho. A expectativa e a vontade são como a de um garoto", afirmou, ao site oficial do Palmeiras.

Omar Feitosa, preparador físico do clube, revelou que Edinho deve ficar à disposição de Muricy nos próximos dias. "Ele está muito bem condicionado fisicamente, pois participou da maioria dos jogos do Lecce e só ficou de fora das últimas rodadas. Acredito que nos próximos dias ele possa fazer as primeiras atividades com bola já com o todo o grupo", explicou.

Edinho será apresentado oficialmente pelo Palmeiras na sexta-feira, a partir das 12 horas, na Academia de Futebol. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, com quem firmou contrato por quatro anos.