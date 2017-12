Edinho dispensa 5 jogadores do Bahia A ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro fez o técnico Edinho tomar uma medida drástica. Depois de assumir o comando do time na semana passada e já perder na estréia, ao levar de 3 a 2 do Guarani no domingo, ele dispensou 5 jogadores do elenco, sendo que 4 deles eram considerados titulares. Os jogadores dispensados foram o meia Possato, o atacante Jean Carlos e os laterais Guto e Lino, além do meia reserva Ari. Segundo Edinho, a medida foi uma forma de ?mexer no caldeirão? do Bahia, que ocupa a 23ª colocação no Brasileiro, na frente apenas do Grêmio. Como o Bahia tem um elenco reduzido, as vagas dos dispensados serão preenchidas com jogadores do time de juniores. O próximo jogo do Bahia acontece na quinta-feira, contra a Ponte Preta, em Salvador.