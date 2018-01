Edinho é o novo técnico do Fortaleza O ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira, Edinho, é o novo técnico do Fortaleza. O jogador será apresentado nesta terça-feira ao clube e seu contrato terá validade até dezembro. O diretor de Futebol do Fortaleza, Renan Vieira, confirmou à Agência Estado que o acordo foi celebrado nesta segunda-feira e Edinho receberá cerca de R$ 35 mil mensais. O novo treinador substituirá Ferdinando Teixeira, que pediu demissão após a derrota para o Paysandu, por 2 a 1, no domingo.