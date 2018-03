Edinho muda o Vitória contra o Coritiba O técnico Edinho Nazareth fará várias mudanças na equipe do Vitória para tentar melhorar o rendimento do time que vem acumulando maus resultados. Para a partida diante do Coritiba, amanhã, definiu entrar com três zagueiros. Além disso, tirou o lateral-esquerdo Almir do time, improvisando na posição o volante Alessandro Azevedo e promoverá a volta do lateral-direito Moura que estava há muito tempo afastado da equipe por causa da uma contusão. Moura ocupará a vaga de Maurício, suspenso, mas a troca de Almir por Alessandro Azevedo é mesmo de ordem técnica. Devido a fragilidade da defesa, Edinho decidiu reforçar o setor com três zagueiros inclusive porque perdeu o zagueiro Adaílton e o volante Dudu Cearense convocados para a Seleção que disputará o Pan-Americano. No ataque Zé Roberto, com uma contusão na coxa direita, é a dúvida.