Edinho não é mais o técnico do Vitória Ao exigir garantias de permanecer um longo período no comando do Vitória, preocupado com as cobranças devido aos últimos resultados negativos, o técnico Edinho Nazareth foi demitido pela direção do clube às vésperas do jogo contra o Paraná neste domingo. O treinador da equipe de juniores Nelsinho Góes comandará interinamente o time contra o Paraná. Edinho teve uma passagem meteórica no Vitória, passando na direção da equipe apenas 32 dias. Ele substituiu Joel Santana muito querido pela torcida. Por causa disso sempre foi muito cobrado pelos torcedores que não aceitavam o esquema cauteloso com o qual o técnico sempre armava seu time. A derrota em casa para o São Paulo por 2 a 0 e o empate no Paraná por 1 a 1 diante do Coritiba foram fundamentais para a sua saída. Nas duas partidas o treinador teria substituído os melhores da equipe, irritando os torcedores e a direção do clube. Nas sete partidas que dirigiu a equipe, perdeu duas, empatou três e venceu duas.