Edinho Nazareth é o novo técnico do Bahia O técnico Lula Pereira não resistiu aos quatro últimos maus resultados no Campeonato Brasileiro e foi demitido nesta manhã de terça-feira pela direção do clube. Edinho Nazareth foi contratado para substituí-lo. O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães, deu a explicação padrão para o momento, assinalando que Lula Pereira é um excelente profissional, mas como o time está perdendo muito e ameaçado de rebaixamento, resolveu trocar a direção técnica para motivar os jogadores. Edinho será o quatro técnico que dirige o Bahia no torneio nacional. Antes dele passaram pelo clube Bobô, Evaristo de Macedo e Lula Pereira. Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, a equipe baiana corre sérios riscos de rebaixamento à Segunda Divisão.