Edinho nega acerto com o Vitória O técnico Edinho (ex-zagueiro do Fluminense e seleção brasileira) desmentiu nesta terça-feira a notícia de que teria acertado sua ida para o Vitória, onde substituiria Joel Santana. O treinador explicou que seu destino deve ser o futebol asiático, porque já está negociando com empresários há uma semana. Sobre sua desistência de treinar o Fortaleza, ele afirmou ter ficado satisfeito com a proposta cearense, mas lembrou que profissionalmente e financeiramente ir para a Ásia será melhor. "Teria muito orgulho em trabalhar no Fortaleza, um clube de tradição, grande torcida e que representa o futebol cearense na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu já estava em negociação com os dirigentes desse clube do exterior", justificou o treinador. Na noite de segunda-feira, o diretor de futebol do time cearense Renan Vieira afirmou à Agência Estado que Edinho havia acertado um contrato até dezembro e receberia R$ 35 mil mensais. Edinho já faz planos para sua temporada no futebol asiático. "Poder trabalhar com jogadores formados dentro de outra cultura é enriquecedor para qualquer treinador", frisou. "Além disso, há o lado financeiro, que compensa o sacrifício de você viver longe dos amigos e de seu País."