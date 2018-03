Edinho pede demissão do Atlético-PR O treinador Edinho não agüentou o vexame da goleada sofrida para o Independiente de Medellín (Colômbia) por 4 a 0, em plena Arena da Baixada, e pediu demissão do Atlético-PR depois de um acordo com a diretoria. A derrota quase custou a vaga nas oitavas-de-final da Libertadores, obtida com a derrota do América de Cali. Edinho lamentou a saída repentina, mas ressaltou as dificuldades que teve no cargo. ?Tivemos problemas com alguns dos nossos principais jogadores, como Denis Marques, Fernandinho, Marcão e Aloísio. Tive que mudar a equipe a cada jogo e os jogadores sentiram a pressão?, disse o técnico. Mesmo com pouco tempo no comando do Atlético-PR (apenas seis jogos - duas vitórias e quatro derrotas), Edinho teve algumas alegrias, como a conquista do Campeonato Paranaense. ?Quando fui contratado, nossas metas eram classificar o time para a próxima fase da Taça Libertadores da América e impedir a frustração do Atlético-PR de perder o título estadual novamente para o Coritiba em seu próprio campo?, afirmou. Para a partida contra o Corinthians, neste domingo, em Curitiba, o time paranaense será comandado pelo interino Borba Filho.