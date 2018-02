Edinho perto de renovar com Brasiliense O técnico Edinho Nazaré confirmou nesta quarta-feira que deverá iniciar as discussões sobre renovação de seu contrato com o Brasiliense na próxima semana. Logo após a decisão do título da Série B, na última rodada do quadrangular final, contra o Bahia, sábado, às 16 horas, na Fonte Nova (BA). "Na verdade eu não sei ainda se vou renovar ou não, embora a diretoria tenha falado sobre isso há duas semanas", disse. Ele explicou que sua permanência dependerá do planejamento e dos objetivos do time para o ano que vem. Na próxima temporada, o Brasiliense estará disputando, além da Série B, o campeonato regional do Distrito Federal onde defenderá o título de campeão (2004) e a Copa do Brasil - competição na qual o Brasiliense foi vice-campeão em 2002. "Apesar dos resultados alcançados eu comemorei pouco porque tenho os pés no chão", revelou Edinho.