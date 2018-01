Edinho pode dar nova chance para Émerson Candidatíssimo a uma das duas vagas do rebaixamento, o Bahia mudou de técnico mais uma vez hoje após os dois últimos fiascos no Estádio da Fonte Nova, a goleada de 7 a 4 para o Santos e o empate por 2 a 2 contra o Fluminense. O técnico Lula Pereira recebeu cartão vermelho da diretoria do clube, que contratou Edinho Nazareth para a difícil missão de livrar a equipe da Segunda Divisão. É o quarto técnico que o Bahia contrata nesse Campeonato Brasileiro, fora os dois interinos Gil Sergipano e Marcelo Chamusca. O time começou o torneio dirigido por Bobô que resistiu poucas rodadas quando o veterano Evaristo de Macedo foi convocado. Nem toda a experiência do treinador foi suficiente para mantê-lo no cargo e ele acabou substituído por Lula Pereira. Agora chegou a vez de Edinho Nazareth. "A idéia é tentar levantar o ânimo dos jogadores", explicou o presidente do Bahia Marcelo Guimarães. Edinho assumiu a equipe fazendo o tradicional pedindo de união. "Precisamos jogar todo o campeonato nessas sete partidas que restam", disse. Ele pode devolver a meta do Bahia ao goleiro Émerson, que perdeu a vaga de titular para Márcio no intervalo do contra o Fluminense, por pressão dos torcedores que o culparam pelos dois gols tomados no primeiro tempo. A substituição conturbou ainda mais o ambiente no Bahia pois surgiu o boato que Émerson teria deixado o campo aos prantos e descontrolado devido às vaias. O goleiro negou hoje, no entanto, que tenha sido substituído pelo suposto "ataque de nervos". "Não desci para os vestiários descontrolado e não pedi para ser substituído: estava pronto para voltar no segundo tempo e ajudar o Bahia", contou, explicando que a mudança no gol foi uma opção do treinador Lula Pereira. "Ele veio falar comigo: ´gosto muito de você, mas vou lhe tirar´. Eu disse tudo bem", esclareceu. Embora magoado com as críticas, o gaúcho Émerson, que já evitou várias derrotas do Bahia no Brasileiro, disse que as vaias se explicam pelo momento de tensão dos torcedores diante da campanha ruim do Bahia. "Admito que falhei feio no primeiro gol da partida diante do Paysandu (quando o Bahia foi goleado em Belém por 4 a 0), mas o frango ocorreu depois de quase três anos e meio de boas partidas", desabafou, garantindo que pretende continuar no Bahia embora já tenha recebido várias propostas de outros clubes. "Tenho muitos sonhos a realizar ainda no Bahia", disse.