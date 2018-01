Edinho promove mudanças radicais no Bahia A estréia do técnico Edinho Nazareth no Bahia será marcada por profundas modificações no time motivadas pela troca do esquema tático e pela ausência de vários titulares. A primeira providência do treinador ao preparar a equipe para a partida diante do Guarani, neste sábado, em Campinas, foi mudar o tradicional esquema 4-4-2 para 3-5-2. Ele vai escalar três zagueiros com o objetivo de proteger a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Émerson que tinha perdido a posição de titular no primeiro tempo da partida contra o Fluminense recuperou a vaga. A defesa será formada por Marcelo Souza, Acioly e Luiz Fernando, diante da suspensão do zagueiro Valdomiro. No meio de campo, todos os jogadores são reservas pois os titulares Otacílio, Neto, Possato e Preto estão machucados. Como utilizará três zagueiros, Edinho só vai precisar escalar três meias, Cícero, Danilo e Luiz Alberto. No ataque Nonato retorna depois de longa ausência devido à suspensão de Didi e Marcelo Nicásio entra no lugar do machucado Jean Carlos. Na vice-lanterna, o Bahia tentará sua primeira vitória fora de casa, mas se dá por satisfeito com um empate.